В Пензе прошел семинар для руководителей пунктов ЕГЭ (видео)

Пензенский регион в 2017 году участвует в федеральной целевой программе по оснащению пунктов и регионального центра обработки информации оборудованием, сообщает телеканал «Экспресс».
Пока возможность распечатывать контрольно-измерительные материалы в аудиториях перед началом экзамена, а после — в штабе сканировать бланки с ответами есть только в пункте, работающем на базе губернского лицея № 55.
В 2017 году новую технологию проведения Единого государственного экзамена собираются распространить на школы Нижнеломовского, Никольского, Мокшанского, Белинского и Неверкинского районов.
«За полчаса скачивают ключ к расшифровке КИМов, все мероприятия должны быть вовремя подготовлены. Накануне экзамена еще проходят авторизацию в пункте проведения экзамена, и только после этого считается, что пункт проведения к экзамену готов», — рассказала директор регионального центра обработки информации Татьяна Фадеева.