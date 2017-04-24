В Пензе прошел семинар для руководителей пунктов ЕГЭ (видео)

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Чтобы обеспечить информационную безопасность и объективность при оценке знаний школьников, в Пензу на обучающий семинар пригласили технических специалистов, а также руководителей и сотрудников пунктов проведения Единого государственного экзамена.

Пензенский регион в 2017 году участвует в федеральной целевой программе по оснащению пунктов и регионального центра обработки информации оборудованием, сообщает телеканал «Экспресс».

Пока возможность распечатывать контрольно-измерительные материалы в аудиториях перед началом экзамена, а после — в штабе сканировать бланки с ответами есть только в пункте, работающем на базе губернского лицея № 55.

В 2017 году новую технологию проведения Единого государственного экзамена собираются распространить на школы Нижнеломовского, Никольского, Мокшанского, Белинского и Неверкинского районов.

«За полчаса скачивают ключ к расшифровке КИМов, все мероприятия должны быть вовремя подготовлены. Накануне экзамена еще проходят авторизацию в пункте проведения экзамена, и только после этого считается, что пункт проведения к экзамену готов», — рассказала директор регионального центра обработки информации Татьяна Фадеева.