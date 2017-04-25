«Роскосмос» исключил Александра Самокутяева из отряда космонавтов

Роскосмос» по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей решила рекомендовать освободить Александра Самокутяева от должности инструктора-космонавта-испытателя — заместителя командира отряда космонавтов.

Межведомственная комиссия госкорпорации «Роскосмос» по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей решила рекомендовать освободить Александра Самокутяева от должности инструктора-космонавта-испытателя — заместителя командира отряда космонавтов.

По информации РИА Новости, аналогичное решение принято в отношении Сергея Волкова, инструктора-космонавта-испытателя 1 класса отряда космонавтов, Сергея Ревина, космонавта-испытателя 3 класса группы космонавтов отряда.

Начальник Центра подготовки космонавтов летчик-космонавт Юрий Лончаков назвал уход космонавтов из отряда сложным решением.

«Ресурсы человеческого организма ограничены, а жизнь не стоит на месте. Поэтому рано или поздно космонавтам приходится покидать отряд. Кому-то — из-за смены жизненных приоритетов, кому-то — по состоянию здоровья. И это, как бы ни было прискорбно, вполне естественный процесс», — добавил он.

Александр Самокутяев — уроженец Пензы, летчик-космонавт. Совершил два космических полета в качестве командира космических кораблей «Союз ТМА-21» (2011) и «Союз ТМА-14М» (2014−2015). Герой Российской Федерации (2012). Награжден президентом РФ орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета