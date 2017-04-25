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Пензенцы поминают усопших родственников в Радоницу

25 апреля в 09:14 208 просмотров

25 апреля православные пензенцы отмечают день особого поминовения усопших — Радоницу.

Радоница приходится на вторник второй недели после Пасхи, которая называется Неделей Фомы.

Это первое поминовение усопших после праздника Пасхи. Вечером накануне и утром в Радоницу после богослужения совершается панихида с молитвой о «прежде почивших православных христианах».

В этот или ближайшие дни христиане посещают кладбища, наводят порядок на могилах своих родственников близких, чтобы засвидетельствовать веру в действительность воскресения мертвых и поделиться со своими усопшими радостью Пасхи.

На могилах в Радоницу принято оставлять еду — пасхальные куличи, крашенные яйца, читать молитвы.

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