, как в Радоницу — день поминовения усопших организовано транспортное сообщение по направлению « Пенза-I — Восточное кладбище»." data-title="Кувайцев проверил, как в Радоницу пензенцы обеспечены транспортом — Пенза-пресс, рунет за день">

25 апреля мэр города Виктор Кувайцев проверил, как в Радоницу — день поминовения усопших организовано транспортное сообщение по направлению «Пенза-I — Восточное кладбище».

Глава администрации лично проверил на станции Пенза-I, как жители обеспечены общественным транспортом.

«Автобусы вышли на маршрут с 6.30. Последний рейс от Восточного кладбища запланирован на 16 часов. В настоящее время работает пять единиц подвижного состава, которые вмещают по 70 человек, при необходимости будет привлечен еще один автобус», — сообщил начальник управления транспорта и связи города Максим Иванкин.

Как отмечает пресс-служба мэрии, транспортное обслуживание Ново-западного и Ахунского кладбищ осуществляется троллейбусным маршрутом № 8 «ул. Мира — стадион Пенза», автобусным маршрутом № 30 «Арбековская застава — Аэропорт» и маршрутом № 99 «Арбековская застава — Засурье». Стоимость проезда — 20 рублей.

«Нужно и дальше следить за процессом, чтобы все желающие смогли уехать и посетить места захоронений родных и близких», — призвал Виктор Кувайцев.