Россия увеличила поставки пшеницы в Турцию в 4 раза за месяц

Россия с начала года в четыре раза увеличила объем экспорта пшеницы в Турцию.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на данные аналитического центра «СовЭкон», этому не помешали запретительные пошлины на ввоз российского зерна. По итогам марта 2017 года в Турцию постаили 322 тыс. тонн пшеницы, в феврале — 82 тыс. тонн.

Беспошлинный режим ввоза российской пшеницы в Турцию перестал действовать с 15 марта. Теперь пошлина для российских поставщиков составляет 130%.

«В условиях высокой неопределенности на турецком рынке трейдеры более оперативно выполняли контракты, которые заключались до 15 марта, из-за опасений очередного пересмотра правил игры», — отметил эксперт аналитического центра Андрей Сизов.

Также с 15 марта Турция сняла беспошлинный режим в отношении масла и шрота подсолнечника, риса, кукурузы и бобовых.