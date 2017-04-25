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Россия увеличила поставки пшеницы в Турцию в 4 раза за месяц

25 апреля в 13:50 192 просмотра

Россия с начала года в четыре раза увеличила объем экспорта пшеницы в Турцию.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на данные аналитического центра «СовЭкон», этому не помешали запретительные пошлины на ввоз российского зерна. По итогам марта 2017 года в Турцию постаили 322 тыс. тонн пшеницы, в феврале — 82 тыс. тонн.

Беспошлинный режим ввоза российской пшеницы в Турцию перестал действовать с 15 марта. Теперь пошлина для российских поставщиков составляет 130%.

«В условиях высокой неопределенности на турецком рынке трейдеры более оперативно выполняли контракты, которые заключались до 15 марта, из-за опасений очередного пересмотра правил игры», — отметил эксперт аналитического центра Андрей Сизов.

Также с 15 марта Турция сняла беспошлинный режим в отношении масла и шрота подсолнечника, риса, кукурузы и бобовых.

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