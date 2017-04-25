25 апреля в правительсве Пензенской области на видеоконференции губернатора Ивана Белозерцева с главами муниципальных образований обсудили ход весенне-полевых работ.

В 2017 году предусмотрено размещение посевов на площади 1374,2 тыс. га, это на 30 тыс. га больше уровня прошлого года. Зерновые и зернобобовые культуры будут занимать 757,9 тыс. га, сахарная свекла — 60,1 тыс. га, подсолнечник — 246,9 тыс. га, картофель — 34,7 тыс. га, овощи — 7,9 тыс. га, кормовые культуры — 187,3 тыс. га.

В текущем году планируется ввести в севооборот 50 тыс. га необрабатываемых земель сельхозназначения.

Также в планах на 2017 год — произвести не менее 2,3 млн тонн зерна, 2 млн тонн сахарной свеклы, 391 тыс тонн подсолнечника, 466,8 тыс тонн картофеля, 177,8 тыс тонн овощей.

По словам министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, техника для посевных работ готова в полном объеме.

«Из федерального бюджета до сельхозтоваропроизводителей доведено 390 млн рублей и 60 млн из областного бюджета, итого 450 млн рублей», — сказал Бурлаков.

Он отметил, что в связи с предстоящим потеплением сев планируется начать в ближайшие два-три дня.

«Из-за похолодания небольшое есть отставание, но ощутимого ущерба озимым культурам холода не нанесли», — отметил министр.

Губернатор Иван Белозерцев призвал провести посевные работы в установленные сроки.

«Хочу обратить внимание глав муниципальных образований на то, что надо анализировать проблемы аграриев при проведении веснне-полевых работ, оказывать им всю необходимую помощь», — сказал глава региона и добавил, что информацию о финансовой поддержке нужно доводить до сельхозроизводителей своевременно, чтобы люди успевали ей воспользоваться.

Также Иван Белозерцев отметил, что в этом году надо тщательно подготовить ярмарки сельхозтехники, сделать это мероприятие праздником для жителей и не забывать о нуждах дачников, так как сезон уже начался.