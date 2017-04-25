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В Пензенской области почтят память ликвидаторов ЧАЭС

25 апреля в 10:03 160 просмотров

26 апреля в Пензенской области почтят память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Зампред областного правительства Василий Трохин обратил внимание на необходимость провести в этот день памятные мероприятия.

«Предлагаем провести памятный митинг, возложение цветов, венков, высадку саженцев, пригласить и обеспечить участие в памятных мероприятиях ликвидаторов аварии, в школах провести рекомендуем классные часы, встречу с участниками», — сказал Василий Трохин на видеоконференции в правительстве 25 апреля.

Губернатор Иван Белозерцев обратил внимание на важность таких мероприятий.

«Герои, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, живут сегодня среди нас, нужно их пригласить, сказать спасибо, возложить цветы и вспомнить тех, кого уже нет. В этом они нуждаются», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев также подчеркнул, что в памятных мероприятиях должны принять участие все районы области.

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