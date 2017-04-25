В Пензенской области почтят память ликвидаторов ЧАЭС

Зампред областного правительства Василий Трохин обратил внимание на необходимость провести в этот день памятные мероприятия.
«Предлагаем провести памятный митинг, возложение цветов, венков, высадку саженцев, пригласить и обеспечить участие в памятных мероприятиях ликвидаторов аварии, в школах провести рекомендуем классные часы, встречу с участниками», — сказал Василий Трохин на видеоконференции в правительстве 25 апреля.
Губернатор Иван Белозерцев обратил внимание на важность таких мероприятий.
«Герои, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, живут сегодня среди нас, нужно их пригласить, сказать спасибо, возложить цветы и вспомнить тех, кого уже нет. В этом они нуждаются», — отметил глава региона.
Иван Белозерцев также подчеркнул, что в памятных мероприятиях должны принять участие все районы области.