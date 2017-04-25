«МТС», ведущий телекоммуникационный оператор в России , сообщает о снижении цен в фирменных салонах на самые популярные товары." data-title="МТС снижает цены на гаджеты на 70% — Пенза-пресс, рунет за день">

«МТС», ведущий телекоммуникационный оператор в России, сообщает о снижении цен в фирменных салонах на самые популярные товары.

Весенняя распродажа проходит до 14 мая во всех салонах МТС и на сайте shop.mts.ru.

По специальным ценам можно купить смартфоны и планшеты ведущих мировых брендов — Samsung, Asus, Meizu и других, а также полезные аксессуары для гаджетов. Например, одну из самых популярных в рознице МТС моделей LTE-планшетов — Irbis TZ70 — можно приобрести всего за 2290 рублей, высокотехнологичный смартфон HTC Desire 526G Dual sim — за 4790 рублей, а недорогой и обладающий всеми необходимыми возможностями аппарат МТС Smart Start 2 Dual sim — за 1590 рублей.

Цены на чехлы, адаптеры и защитные стекла для экранов начинаются от 39 рублей. В салоне или на сайте компании на выбранный гаджет можно оформить рассрочку или кредит на срок до двух лет.

С полным ассортиментом товаров по сниженным ценам можно ознакомиться, пройдя по этой ссылке.