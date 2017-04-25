« Бессмертный полк» и региональное отделение ДОСААФ России будут проводить автопробег « Дорогами Бессмертного полка»." data-title="В Пензенской области пройдет автопробег ко дню Победы — Пенза-пресс, рунет за день">

3−4 мая в Пензенской области региональное отделение «Бессмертный полк» и региональное отделение ДОСААФ России будут проводить автопробег «Дорогами Бессмертного полка».

В этом пробеге примут участие около 35 человек на 16 легковых автомобилях, сообщил зампред правительства области Василий Трохин.

Участники разделятся и проедут по Пензенской области двумя маршрутами.

«Во время остановок в районах будут проходить мероприятия по возложению цветов и венков к памятникам», — сказал Василий Трозин и попросил глав муниципальных образований оказать содействие и пригласить на встречу участников пробега ветеранов, школьников, местных жителей.

Также зампред рекомендовал провести в районах свои автопробеги по селам и рассчитать маршрут таким образом, чтобы встретить на границе района участников областного пробега и вместе с ними прибыть в райцентр, а после митинга сопроводить обратно.

Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул важность этого и других мероприятий ко Дню Победы и призвал организовать их на достойном уровне.