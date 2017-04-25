В Пензенской области пройдет автопробег ко дню Победы

В этом пробеге примут участие около 35 человек на 16 легковых автомобилях, сообщил зампред правительства области Василий Трохин.
Участники разделятся и проедут по Пензенской области двумя маршрутами.
«Во время остановок в районах будут проходить мероприятия по возложению цветов и венков к памятникам», — сказал Василий Трозин и попросил глав муниципальных образований оказать содействие и пригласить на встречу участников пробега ветеранов, школьников, местных жителей.
Также зампред рекомендовал провести в районах свои автопробеги по селам и рассчитать маршрут таким образом, чтобы встретить на границе района участников областного пробега и вместе с ними прибыть в райцентр, а после митинга сопроводить обратно.
Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул важность этого и других мероприятий ко Дню Победы и призвал организовать их на достойном уровне.