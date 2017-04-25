4G от Tele2 признан самым быстрым в Воронеже

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, лидирует по скорости передачи данных абоненту в сети 4G в Воронеже, демонстрируя высокое качество мобильного интернета по средним и максимальным показателям.

Это выяснилось в результате независимого исследования услуг связи, проведенного информационно-аналитическим агентством TelecomDaily 19 апреля.

Tele2 продемонстрировала лучшее значение по максимальной скорости передачи данных к абоненту в сети 4G. Тестируемый показатель составил 85,5 Мбит/с. Кроме того, оператор стал лидером в оценке среднего показателя скорости передачи данных к абоненту, достигнув значения в 10,3 Мбит/c.

По показателю максимальной скорости в сети 3G Tele2 занимает второе место среди всех операторов, при этом тестируемый показатель составил 39,3 Мбит/сек. Средняя скорость в 3G сети Tele2 составляет 5,1 Мбит/сек, что позволяет клиентам оператора оперативно загружать любой контент даже в часы пиковых нагрузок на сеть, в том числе — видеоролики на YouTube, фотографии или музыку в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram.

Также сеть Tele2 оценили по таким показателям, как успешность загрузки эталонной web-страницы в сетях 3G и 4G, а также времени задержки отклика (ping). Tele2 продемонстрировала лучшие показатели по успешности загрузки эталонной страницы Кеплера как в сетях 3G, так и 4G. Результаты времени отклика Tele2 сопоставимы с показателями других мобильных операторов в регионе и полностью соответствуют высоким отраслевым стандартам.

«Специалисты технической дирекции Tele2 построили эффективные 3G- и 4G-сети в Воронежской области в рекордные сроки с разницей в один год. Мы использовали самое современное оборудование Nokia Networks с применением новейших технологий планирования, что позволило обеспечивать высокие скорости и быструю загрузку данных на больших территориях. Наши абоненты по достоинству смогли оценить предоставляемые Tele2 услуги: потребление интернета за последний год выросло в 4 раза. Мы планируем и дальше развивать сети мобильного интернета в регионе, чтобы предоставлять как можно большему числу абонентов качественную связь по честной цене», — сообщил директор макрорегиона «Черноземье» Tele2 Дмитрий Садыков.

Напомним, сеть 3G Tele2 функционирует на территории, где проживают 86% жителей региона, услуги голосовой связи 2G от Tele2 доступны 97% жителей Воронежской области. Передача данных в сети 4G доступна в городах численностью свыше 50 тысяч человек: в Воронеже, Россоши, Лисках и Борисоглебске.

Исследование агентства TelecomDaily проводилось по методологии, предложенной Министерством коммуникаций и связи РФ. В процессе тестирования использовались специальные измерительные комплексы, размещенные в автомобиле, на котором технические специалисты TelecomDaily перемещались по городу в период максимально интенсивного использования мобильной связи. Маршрут движения общей протяженностью более 170 километров охватывал основные улицы Воронежа, густонаселенные районы, центр и окраины.