Пензенцы заняли 2 и 3 места на первенстве ПФО по дзюдо

Пензенские дзюдоисты стали призерами первенства ПФО среди юношей и девушек до 13 лет за демонстрацию техники.

Соревнования проходили в Тольятти с 22 по 24 апреля. За победу сражались более 200 спортсменов из Самарской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской, Кировской областей, Республик Татарстана, Башкирии и Удмуртии. Всего на татами вышла 21 команда.

«Впервые Пензенская область была представлена двумя командами, которые показали достойный результат», — рассказал президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

Пензенцы прошли испытания по общефизической подготовке — эстафету, командные соревнования по олимпийскому дзюдо и продемонстрировали технику исполнения бросков- КАТА.

Сборные команды, занявшие на турнире первое и второе места, продолжат борьбу на первенстве России, которое пройдет в мае в Курске.