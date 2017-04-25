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Пензенцы заняли 2 и 3 места на первенстве ПФО по дзюдо

25 апреля в 12:33 226 просмотров

Пензенские дзюдоисты стали призерами первенства ПФО среди юношей и девушек до 13 лет за демонстрацию техники.

Соревнования проходили в Тольятти с 22 по 24 апреля. За победу сражались более 200 спортсменов из Самарской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской, Кировской областей, Республик Татарстана, Башкирии и Удмуртии. Всего на татами вышла 21 команда.

«Впервые Пензенская область была представлена двумя командами, которые показали достойный результат», — рассказал президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

Пензенцы прошли испытания по общефизической подготовке — эстафету, командные соревнования по олимпийскому дзюдо и продемонстрировали технику исполнения бросков- КАТА.

Сборные команды, занявшие на турнире первое и второе места, продолжат борьбу на первенстве России, которое пройдет в мае в Курске.

Фотография: Фото предоставлено президентом федерации дзюдо Пензенской области Эдуардом Копыловым
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