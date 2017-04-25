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В России прокуроры должны иметь право возбуждать уголовные дела — Чайка

25 апреля в 12:58 210 просмотров
, что, по его мнению, российские прокуроры должны иметь право возбуждать уголовные дела наряду со следователями.

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Генпрокурор Юрий Чайка заявил о том, что, по его мнению, российские прокуроры должны иметь право возбуждать уголовные дела наряду со следователями.

«Такие полномочия <…> должны быть по определению. Сейчас этот вопрос находится в плоскости политики», — рассказал он в интервью «Известиям».

По словам Юрия Чайки, при выявлении преступлений прокурорам следует иметь возможность «самостоятельно доводить работу до логического завершения» вместо того, чтобы отправлять собранные доказательства следователю и ждать реакции коллег.

В других странах, добавил он, прокуратура либо руководит расследованием, либо сама расследует уголовное дело.

«У российской прокуратуры сейчас нет ни того, ни другого», — сказал генпрокурор.

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