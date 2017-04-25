Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе прошел семинар для руководителей пунктов ЕГЭ
Пензенский драмтеатр на фестивале «Золотая провинция» удостоили двух наград
«Инноваториум-2017» представит пензенцам новые молодежные изобретения
Трое школьников из Пензы стали призерами всероссийской олимпиады
Пензенский студент-машинист стал вторым на межрегиональной олимпиаде
В Пензе пройдет фотовыставка моделей с ограниченными возможностями
Известная европейская художница приехала в Сердобск
О. Рубцов: В этом году «Jazz May» будет больше ориентирован на музыку, чем раньше
В Пензе состоится «Парад детских колясок»
В Пензе стартовал отборочный тур на конкурс «Синяя птица»
все новости

В Пензе 29 апреля наградят отличников акции «Тотальный диктант»

25 апреля в 13:28 226 просмотров
«Тотальный диктант».

" data-title="В Пензе 29 апреля наградят отличников акции «Тотальный диктант» — Пенза-пресс, рунет за день">

29 апреля в Пензе на историко-филологическом факультете ПГУ пройдет награждение отличников акции «Тотальный диктант».

Чествовать отличников начнут в 15.00. Также со всеми участниками акции проведут работу над ошибками.

«Приглашаем всех участников акции на работу над ошибками. Члены экспертной комиссии подведут результаты акции, расскажут о типичных для Пензенской области ошибках. Кроме того, каждый участник акции сможет забрать работу и задать свои вопросы членам экспертной комиссии», — рассказала организатор акции Татьяна Михайлова.

В 2017 году в акции «Тотальный диктант» приняли участие 425 пензенцев. Диктант проводился на четырех площадках: на историко-филологическом факультете ПГУ, в Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова, Пензенском Пензенском артиллерийском инженерном институте, также второй раз диктант писали в Мокшане.

«Экспертная комиссия отмечает рекордное для Пензенской области количество «пятерок». 29 человек приглашены на церемонию награждения», — добавила организатор.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics