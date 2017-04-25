В Пензе 29 апреля наградят отличников акции «Тотальный диктант»

Чествовать отличников начнут в 15.00. Также со всеми участниками акции проведут работу над ошибками.

«Приглашаем всех участников акции на работу над ошибками. Члены экспертной комиссии подведут результаты акции, расскажут о типичных для Пензенской области ошибках. Кроме того, каждый участник акции сможет забрать работу и задать свои вопросы членам экспертной комиссии», — рассказала организатор акции Татьяна Михайлова.

В 2017 году в акции «Тотальный диктант» приняли участие 425 пензенцев. Диктант проводился на четырех площадках: на историко-филологическом факультете ПГУ, в Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова , Пензенском Пензенском артиллерийском инженерном институте, также второй раз диктант писали в Мокшане.

«Экспертная комиссия отмечает рекордное для Пензенской области количество «пятерок». 29 человек приглашены на церемонию награждения», — добавила организатор.