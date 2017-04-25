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Ученые расшифровали записи 12-тысячелетней давности о катастрофе

25 апреля в 14:27 242 просмотра
, которые, по их мнению, символизируют глобальную катастрофу.

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Британские ученые нашли каменные столбы с вырезанными на них рисунками, которые, по их мнению, символизируют глобальную катастрофу.

Как сообщает Lenta.ru, ссылаясь на сайт Phys.org, артефакты нашли в храмовом комплексе Гебекли-Тепе, расположенном на Армянском нагорье на юге-востоке Турции. Их возраст оценивается примерно в 12 тысяч лет — он совпадает с возрастом следов сильных климатических изменений, выявленных при анализе ледяных кернов из Гренландии.

Ученые выяснили, что персонажи, изображенные на столбах, могут быть связаны с астрономическими событиями и созвездиями. Некоторые — например, человек без голова — могли символизировать последствия катаклизма.

12 тысяч лет назад наступил период резкого похолодания, вызванный падением кометы. Поэтому исследователи считают, что жители Гебекли-Тепе изобразили на столбах столкновение с небесным телом. Согласно оценке исследователей, это событие датируется 10899 годом до нашей эры.

Фотография: Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=O9DB238oFHQ
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