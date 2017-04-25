Пензенские школьники написали всероссийские проверочные работы

Четвероклассники проверили свои знания по математике, пятиклассники — по истории, 11-классники — по физике.

«Участие школ в ВПР в четвертых классах является в 2017 году обязательным, проверочные работы по математике проведут около 40 тысяч школ из всех регионов России. В Пензенской области работы напишут более 11 тыс. четвероклассников. Работа содержит 11 заданий, на ее выполнение отводится 45 минут», — пояснили в пресс-службе регионального минобра.

В пятых классах ВПР провели в режиме апробации. В Пензенской области работы написали более 10 тысяч пятиклассников. Им предстояло выполнить восемь заданий за 45 минут.

В 11 классах ВПР также проводились добровольно, для выпускников, которые не выбрали данный предмет для сдачи ЕГЭ. Знания по физике проверили около тысячи школьников. Они выполняли 18 заданий за 1,5 часа.