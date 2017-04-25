В Госдуме предложили упростить получение гражданства РФ

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Депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который упрощает получение гражданства РФ носителям русского языка.

Как отмечает «Российская газета», таким образом народные избранники, в первую очередь, хотят помочь гражданам Украины, которые намерены стать россиянами.

Поправки дадут право получить вид на жительство без заявления об отказе от иного гражданства.

«Отказ от гражданства иностранного государства не требуется, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации, если отказ от гражданства иностранного государства невозможен в силу не зависящих от лица причин либо в иных случаях, предусмотренных настоящим федеральным законом», — отмечается в документе.