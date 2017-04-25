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В Центре подготовки космонавтов прокомментировали исключение Самокутяева (видео)

25 апреля в 17:33 380 просмотров
освободить от должности инструктора-космонавта-испытателя — заместителя командира отряда космонавтов. Корреспонденты ТРК «Экспресс» связались с руководителем пресс-службы Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, чтобы узнать, есть ли у пензенца шанс совершить третий полет на МКС.

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Уроженца Пензы Александра Самокутяева намерены освободить от должности инструктора-космонавта-испытателя — заместителя командира отряда космонавтов. Корреспонденты ТРК «Экспресс» связались с руководителем пресс-службы Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, чтобы узнать, есть ли у пензенца шанс совершить третий полет на МКС.

По словам руководителя пресс-службы Дмитрия Жукова, такой шанс у Александра Самокутяева еще есть, но для этого космонавту необходимо поправить здоровье.

«Самая частая причина убытия из отряда космонавтов — состояние здоровья. Потому что дисциплина, успеваемость, — как правило, за это не отчисляют. В основном, это состояние здоровья. Но, может быть, на данный момент он не годен к спецтренировкам, потом устранит диагноз и вновь станет годен к спецтренировкам. Я этого знать не могу, потому что это знают только медицинские работники.

Александр Михайлович только что звонил из государства Израиль, где он находится в служебной командировке. Просил, чтобы его не беспокоили звонками. И сказал дословно следующее: я сейчас нахожусь в должности заместителя командира отряда космонавтов, инструктор-космонавт-испытатель», — рассказал Дмитрий Жуков.

Александр Самокутяев — уроженец Пензы, летчик-космонавт. Совершил два космических полета в качестве командира космических кораблей «Союз ТМА-21» (2011) и «Союз ТМА-14М» (2014−2015). Герой Российской Федерации (2012). Награжден президентом РФ орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».

Фотография: фото Олега Машина
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