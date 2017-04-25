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Страшное ДТП в Каменском районе: столкнулись автобус и грузовик

25 апреля в 17:59 998 просмотров

25 апреля в Каменском районе Пензенской области на 213 км автодороги Р-209 столкнулись автобус и грузовик.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла в 10.00, столкнулись грузовик Volvo и автобус ПАЗ.

В результате ДТП пострадало несколько человек.

По данному факту ведется проверка.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5180601/
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