Страшное ДТП в Каменском районе: столкнулись автобус и грузовик

25 апреля в 17:59

25 апреля в Каменском районе Пензенской области на 213 км автодороги Р-209 столкнулись автобус и грузовик.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла в 10.00, столкнулись грузовик Volvo и автобус ПАЗ.

В результате ДТП пострадало несколько человек.

По данному факту ведется проверка.