Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла в 10.00, столкнулись грузовик Volvo и автобус ПАЗ.
В результате ДТП пострадало несколько человек.
По данному факту ведется проверка.
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Страшное ДТП в Каменском районе: столкнулись автобус и грузовик
25 апреля в 17:59 998 просмотров
25 апреля в Каменском районе Пензенской области на 213 км автодороги Р-209 столкнулись автобус и грузовик.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла в 10.00, столкнулись грузовик Volvo и автобус ПАЗ.
В результате ДТП пострадало несколько человек.
По данному факту ведется проверка.