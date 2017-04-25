, альтернативный оператор мобильной связи , подвел итоги развития сети дистрибуции в 2016 году. За год количество точек продаж SIM-карт оператора увеличилось на 11% и составило 120 тысяч. В Пензенской области подключиться к Tele2 в конце 2016 года можно было в 662 точках — показатель за год вырос в 4,8 раз." data-title="Tele2 расширяет сеть дистрибуции до 120 тысяч точек — Пенза-пресс, рунет за день">

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги развития сети дистрибуции в 2016 году. За год количество точек продаж SIM-карт оператора увеличилось на 11% и составило 120 тысяч. В Пензенской области подключиться к Tele2 в конце 2016 года можно было в 662 точках — показатель за год вырос в 4,8 раз.

Главным каналом продаж SIM-карт Tele2 остается монобрендовая сеть оператора. Количество фирменных салонов и модулей год к году увеличилось незначительно и достигло 3,4 тыс. магазинов. Оператор построил качественную монобрендовую розницу и теперь фокусируется на эффективности каждой точки.

Tele2 продолжает активно развивать канал интернет-продаж — в 2016 году более 5% новых абонентов подключились к сети оператора через онлайн-платформу. Число SIM-карт, приобретенных абонентами в интернет-магазине, увеличилось более чем на 120% год к году. Также с прошлого года покупателям стала доступна курьерская доставка товаров из онлайн-магазина — компания SPSR Express стала федеральным партнером Tele2 и на данный момент доставляет заказы в 65 регионах присутствия оператора.

На федеральные розничные сети в прошлом году пришлось более 30% от общего количества точек продаж — их доля по сравнению с 2015 годом выросла на 5%. В 2016-м Tele2 продолжила развитие альтернативного канала дистрибуции. Количество точек продаж в этом сегменте год к году увеличилось на 26% и составило 71 тыс. объектов.

Tele2 начала сотрудничество с новыми партнерами, и теперь подключиться к сети оператора можно в магазинах цифровой и бытовой техники «М.Видео», «Техносила», DNS, в офисах страхового дома «ВСК», а также в отделениях «Росгосстрах банка» и «Хоум Кредит Банка».

Также в 2016 году Tele2 запустила программу прямых продаж SIM-карт «Твой плюс», которая представляет собой новый технологичный вариант сетевого маркетинга. Любой желающий может стать партнером оператора и, привлекая новых абонентов, получать 10% от их расходов на сотовую связь. К концу 2016 года количество участников программы достигло 40 тысяч.

В Пензенской области на конец 2016 года работали 15 фирменных салона и 21 модуль оператора. Кроме монобрендовой розницы, Tele2 в прошлом году развивала партнерские отношения с федеральными и региональными розничными сетями и активно запускала альтернативные каналы продаж. Общее число торговых точек, реализующих комплекты подключения к сети Tele2, в регионе за год увеличилось в 4,8 раза и составило 662 объекта. Популярность среди новых абонентов набирает и интернет-магазин Tele2. Количество SIM-карт, приобретенных абонентами в онлайн-канале, увеличилось более чем в 4,6 раза год к году.

«Tele2 всегда уделяет большое внимание развитию своей розничной сети. Увеличивая количество торговых точек и одновременно улучшая эффективность каждой из них, мы помогаем нашим абонентам получить качественную консультацию именно в том месте, где им удобно. В 2016 году мы расширили ассортимент товаров, представленных в наших салонах, — в продаже появились брендированные смартфоны Tele2, которые успели завоевать большую популярность. Запуск программы «Твой плюс» позволил Tele2 привлечь новых лояльных клиентов, а партнерам — получить денежное вознаграждение за каждого присоединившегося к сети оператора абонента. В этом году мы будем делать акцент на качественном развитии сети дистрибуции и продолжим расширять круг партнеров», — рассказал директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2 Игорь Майстренко.