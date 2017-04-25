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Пензенские полицейские ликвидировали крупный канал поставки наркотиков (видео)

25 апреля в 18:54 176 просмотров

Большой улов пензенских полицейских. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали канал поставки наркотических средств из соседнего региона.

Первым задержали оптового закладчика, затем — еще шесть человек в возрасте 20−25 лет, которые занимались распространением наркотиков в розницу. Последим попался курьер, который поставлял запрещенные вещества в Пензенскую область.

«Приезжал курьер из соседнего региона, здесь делал оптовые закладки: от двух до четырех. Вес различный: от 100 граммов и до килограмма иногда доходило. В дальнейшем в дело вступал мелкооптовый закладчик. Он забирал одну из закладок, допустим 200 грамм, из этого делал четыре по 50. Также фасовал ее и раскладывал», — рассказал начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

После этого в дело вступали мелкорозничные закладчики, которые фасовали наркотики по одному или три грамма и раскладывали по тайникам. Сбыт вели через интернет-магазин, бесконтактным способом.

В отношении восьми задержанных возбуждены уголовные дела. Трое взяты под стражу, один — под домашним арестом. Остальные подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, сообщает телеканал «Экспресс».

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