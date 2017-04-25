« Мы — за здоровое поколение!», посвященный проблемам наркомании , алкоголизма и противодействию экстремизму среди молодежи. Его участниками стали родители , педагоги , представители социальных служб и правоохранительных органов" data-title="В Кузнецке прошел форум «Мы — за здоровое поколение!» — Пенза-пресс, рунет за день">

В городе Кузнецке Пензенской области на базе многопрофильного колледжа состоялся форум «Мы — за здоровое поколение!», посвященный проблемам наркомании, алкоголизма и противодействию экстремизму среди молодежи. Его участниками стали родители, педагоги, представители социальных служб и правоохранительных органов

«Уровень латентного приобретения наркотиков достаточно высок. Из двух тысяч опрошенных лиц 150 подтвердили употребление наркотиков — это почти 8%. А ведь далеко не каждый опрошенный ответил честно. Что же касается алкоголизма, то в Пензенской области только от некачественного алкоголя умерло 336 жителей», — рассказал заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области Николай Сармин.

За прошедший год полицейские изъяли из незаконного оборота более 100 килограммов сильнодействующих веществ, заблокировали более 600 сайтов наркотической направленности.

Тем не менее, интернет по-прежнему остается первым шагом к употреблению запрещенных веществ. Решить проблему может только профилактика. Однако система предупреждения наркомании не отлажена. Работа с подростками начинается после того, как они попадают в поле зрения полиции.

Участники форума отметили, что нужно бороться не с последствиями, а системно работать над снижением спроса на наркотики, лишив дилеров потенциальных покупателей, сообщает телеканал «Экспресс».