Глава города Пензы Валерий Савельев отметил, что проект решения пензенской Гордумы был подготовлен на основании ФЗ «Об общих принципах об организации местного самоуправления», Устава города Пензы, а также на основании представления прокурора.
«Принятие решения не повлечет дополнительных расходов», — заметил Савельев.
Напомним, ранее обозначенные депутаты выступили с открытым обращением о добровольном сложении полномочий из-за нарушений, допущенных ими в декларациях о доходах и расходах. На сессии они не присутствуют.
|
|
В Гордуме одобрили сложение полномочий трех депутатов Пензы
26 апреля в 11:48 568 просмотров
Депутаты пензенской Гордумы единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутатов Андрея Сакмаева, Сергея Седова и Бориса Дрякина на сессии 26 апреля
Глава города Пензы Валерий Савельев отметил, что проект решения пензенской Гордумы был подготовлен на основании ФЗ «Об общих принципах об организации местного самоуправления», Устава города Пензы, а также на основании представления прокурора.