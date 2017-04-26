Лунинский подросток сбросил в подпол изувеченное тело родственницы

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, парень хотел украсть деньги у дальней родственницы и проник к ней в дом, разбив рукой окно. Не найдя ничего ценного, он собрался уходить, но наткнулся на хозяйку.

Возмутившись поведением подростка, женщина начала его оскорблять. В ответ малолетний злоумышленник молотком, который лежал на стуле, ударил женщину по голове, после чего взял нож и ударил им потерпевшую в шею.

От полученных травм сельчанка скончалась.

«После произошедшего молодой человек скинул тело женщины в подпол дома, а входную дверь запер на замок с наружной стороны и покинул место совершения преступления», — отметили в ведомстве.

Суд назначил подростку наказание в виде шести лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил.