« Теплоснабжение» идет « семимильными шагами», и не исключено , что к концу 2017 года она будет завершена , сообщил начальник УЖКХ Пензы Андрей Гришин на сессии Гордумы 26 апреля." data-title="Гришин: Приватизация МКП «Теплоснабжение» может завершиться в этом году — Пенза-пресс, рунет за день">

Работа по приватизации МКП «Теплоснабжение» идет «семимильными шагами», и не исключено, что к концу 2017 года она будет завершена, сообщил начальник УЖКХ Пензы Андрей Гришин на сессии Гордумы 26 апреля.

Работа по приватизации МКП «Теплоснабжение» идет «семимильными шагами», и не исключено, что к концу 2017 года она будет завершена, сообщил начальник УЖКХ Пензы Андрей Гришин на сессии Гордумы 26 апреля.

«Претензионная работа по МКП «Теплоснабжение» ведется, мы выявляем недобропорядочные управляющие компании, по деятельности которых направляем информацию в прокуратуру и в полицию», — отметил Андрей Гришин.

Отвечая на вопрос депутата Олега Шаляпина, начальник городского УЖКХ подчеркнул, что задолженность МКП «Теплоснабжение», складывающаяся из задолженности управляющих компаний и населения, «держится в районе миллиарда».