В Гордуме выступили против сложения полномочий 11 депутатов

Депутаты выступили против прекращения полномочий 11 депутатов. Соответствующий проект решения, подготовленный на основании представления прокурора, был отклонен большинством голосов на сессии 26 апреля.

«Профильная комиссия рассмотрела данный вопрос и решила отклонить представление», — отметил глава города Валерий Савельев.

«Несмотря на то, что представление отклонено, я обращаю ваше внимание на недопущение в дальнейшем подобных нарушений, обязан указать на необходимость более ответственно подходить к процедуре предоставления сведений о доходах, расходах и имуществе», — добавил он.

В свою очередь, прокуратура проверит решение депутатов на соответствие законодательству.

«Решение, которое приняли сегодня депутаты, в прокуратуру района не поступило. При поступлении оно будет проверено на соответствие действующему законодательству, ему будет дана правовая оценка», — сказал прокурор Ленинского района Пензы Евгений Зудихин после сессии Гордумы 26 апреля.

Напомним, нарушения в декларациях о доходах были выявлены у 14 депутатов Гордумы. Трое из них — Андрей Сакмаев, Сергей Седов и Борис Дрякин выступили с открытым обращением о добровольном досрочном прекращении полномочий, которое было одобрено на сессии 26 апреля. 11 депутатов свои мандаты сохранили.