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В Гордуме выступили против сложения полномочий 11 депутатов

26 апреля в 12:13 406 просмотров
, подготовленный на основании представления прокурора, был отклонен большинством голосов на сессии 26 апреля.

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Депутаты выступили против прекращения полномочий 11 депутатов. Соответствующий проект решения, подготовленный на основании представления прокурора, был отклонен большинством голосов на сессии 26 апреля.

«Профильная комиссия рассмотрела данный вопрос и решила отклонить представление», — отметил глава города Валерий Савельев.

«Несмотря на то, что представление отклонено, я обращаю ваше внимание на недопущение в дальнейшем подобных нарушений, обязан указать на необходимость более ответственно подходить к процедуре предоставления сведений о доходах, расходах и имуществе», — добавил он.

В свою очередь, прокуратура проверит решение депутатов на соответствие законодательству.

«Решение, которое приняли сегодня депутаты, в прокуратуру района не поступило. При поступлении оно будет проверено на соответствие действующему законодательству, ему будет дана правовая оценка», — сказал прокурор Ленинского района Пензы Евгений Зудихин после сессии Гордумы 26 апреля.

Напомним, нарушения в декларациях о доходах были выявлены у 14 депутатов Гордумы. Трое из них — Андрей Сакмаев, Сергей Седов и Борис Дрякин выступили с открытым обращением о добровольном досрочном прекращении полномочий, которое было одобрено на сессии 26 апреля. 11 депутатов свои мандаты сохранили.

Фотография: фото Александра Полякова
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