В Пензе проверят законность установки дорожных знаков у торговых центров

«Когда эти знаки начнут убирать? Иной раз едешь по городу, и у торгового центра на дороге общего пользования стоит знак «Остановка запрещена», кроме клиентов этого уважаемого учреждения», — отметил Алексей Шуварин на сессии Гордумы 26 апреля.

В качестве примеров он привел объекты на улице Жемчужной и на ул. Маршала Крылова, где стоит частное домовладение, возле которого, по словам Шуварина, установлено несколько знаков, запрещающих остановку.

Начальник УЖКХ Пензы Андрей Гриши отметил, что по каждому знаку необходимо разбираться отдельно.

«Если под парковкой находится земля учреждения, то они имеют на это право, если это муниципальная земля, то знаки будем убирать», — заметил Гришин.