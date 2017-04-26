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Савельев: Сложившие полномочия депутаты могут вновь баллотироваться

26 апреля в 12:45 370 просмотров

Глава города Валерий Савельев прокомментировал ситуацию со сложением полномочий трех депутатов пензенской Гордумы на сессии 26 апреля.

«У депутатов Андрея Сакмаева, Сергея Седова и Бориса Дрякина имеется собственное заявление о сложении полномочий. Это их решение […] По трем округам будут назначены довыборы в Единый день голосования в сентябре этого года. По закону, депутаты, сложившие полномочия, имеют право вновь баллотироваться», — сказал Савельев журналистам после сессии Гордумы 26 апреля.

Напомним, 26 апреля на сессии депутаты одобрили решение трех депутатов о добровольном досрочном сложении полномочий из-за ошибок, допущенных в декларациях.

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