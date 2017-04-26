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Пензенских промышленников приглашают на форум «Логистика Черноземья»

26 апреля в 12:56 178 просмотров
, руководителей транспортных подразделений, служб реализации, учебных заведений приглашают принять участие в межрегиональном форуме «Логистика Черноземья-2017», который пройдет 23−24 мая в Воронежской области.

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Пензенских промышленников, руководителей транспортных подразделений, служб реализации, учебных заведений приглашают принять участие в межрегиональном форуме «Логистика Черноземья-2017», который пройдет 23−24 мая в Воронежской области.

«Среди участников мероприятия — представители ТПП РФ, Группы компаний «АСЕХ», АО «Российский экспортный центр», корпорации Малого и среднего предпринимательства, Агентства по технологическому развитию, Ассоциации ректоров ВУЗов Центрального Черноземья», — сообщили в пресс-центре облправительства.

В рамках форума обсудят актуальные вопросы по проектному управлению, повышению эффективности взаимодействия логистики и промышленности, переработке отходов производства, техническому регулированию и стандартизации на современном этапе, опыту функционирования центров кооперации и субконтрактации на межрегиональном уровне, новым возможностям кооперации авиационных, автомобильных и железнодорожных перевозок.

На форуме также представят выставку с участием представителей федеральных и региональных торговых сетей, агропромышленных холдингов, предприятий оптовой торговли Центрально-Черноземных областей и Центрального федерального округа.

«Участие в программе — бесплатное. Информация об условиях участия в выставочной экспозиции размещена на сайте www.veta.ru. Контактные данные организаторов форума: (473) 2−512−012, (904) 212−24−44», — добавили в пресс-центре

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/04/26/11313497
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