, приуроченные ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти их жертв." data-title="Пензенцы почтили память погибших при аварии на Чернобыльской АЭС — Пенза-пресс, рунет за день">

По данным пресс-центра областного правительства, в городе в рамках акции посадили саженцы на аллее у Монумента в память о ликвидаторах последствий аварии (ул. 8 Марта, 27А), провели митинг и возложили цветы.

«Сегодня исполняется ровно 31 год с момента самой страшной техногенной катастрофы в истории человечества — аварии на Чернобыльской АЭС. Сегодня мы чтим память тех, кто отдал свои жизни и здоровье во время ликвидации аварии, и чествуем тех, кто живет среди нас. Если бы не их самоотверженность, то последствия катастрофы были бы в десятки, сотни раз тяжелее для всей Восточной Европы», — отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Кроме того, сегодня в пензенских учреждениях культуры, в образовательных организациях прошли тематические программы, посвященные памятному дню, классные часы, акции и встречи с участниками ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, направленные на патриотическое воспитание молодежи.