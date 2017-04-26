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Пензенцы почтили память погибших при аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля в 13:05 188 просмотров
, приуроченные ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти их жертв.

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26 апреля в Пензенской области прошли мероприятия, приуроченные ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти их жертв.

По данным пресс-центра областного правительства, в городе в рамках акции посадили саженцы на аллее у Монумента в память о ликвидаторах последствий аварии (ул. 8 Марта, 27А), провели митинг и возложили цветы.

«Сегодня исполняется ровно 31 год с момента самой страшной техногенной катастрофы в истории человечества — аварии на Чернобыльской АЭС. Сегодня мы чтим память тех, кто отдал свои жизни и здоровье во время ликвидации аварии, и чествуем тех, кто живет среди нас. Если бы не их самоотверженность, то последствия катастрофы были бы в десятки, сотни раз тяжелее для всей Восточной Европы», — отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Кроме того, сегодня в пензенских учреждениях культуры, в образовательных организациях прошли тематические программы, посвященные памятному дню, классные часы, акции и встречи с участниками ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, направленные на патриотическое воспитание молодежи.

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