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В Пензе перенесли эстафету на призы губернатора

26 апреля в 13:30 204 просмотра

В Пензе перенесли дату проведения легкоатлетической эстафеты на призы губернатора Пензенской области.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Соревнования, по данным ведомства, перенесли на 6 мая. Ранее они должны были состояться 29 апреля.

Пройдет спортивное мероприятие в Бессоновском районе в селе Кижеватово.

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