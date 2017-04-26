Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.
Соревнования, по данным ведомства, перенесли на 6 мая. Ранее они должны были состояться 29 апреля.
Пройдет спортивное мероприятие в Бессоновском районе в селе Кижеватово.
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В Пензе перенесли эстафету на призы губернатора
26 апреля в 13:30 204 просмотра
В Пензе перенесли дату проведения легкоатлетической эстафеты на призы губернатора Пензенской области.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.
Соревнования, по данным ведомства, перенесли на 6 мая. Ранее они должны были состояться 29 апреля.
Пройдет спортивное мероприятие в Бессоновском районе в селе Кижеватово.