« Тополь Победы». 26 апреля в сквере « Пионерский» ветераны Великой Отечественной войны и волонтеры МТС посадили саженец легендарного дерева-долгожителя , уцелевшего в Сталинградской битве." data-title="В Пензе посадили Тополь Победы — Пенза-пресс, рунет за день">

Пенза присоединилась к федеральной общественной акции «Тополь Победы». 26 апреля в сквере «Пионерский» ветераны Великой Отечественной войны и волонтеры МТС посадили саженец легендарного дерева-долгожителя, уцелевшего в Сталинградской битве.

Волгоградский тополь, сплошь испещренный шрамами — следами от пуль и осколков снарядов, пережил одну из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны и вновь зацвел после освобождения Сталинграда от фашистов. Дерево, ставшее символом победы жизни над смертью, было решено сохранить — для этого биологи вырастили из его черенков саженцы, а компания МТС в преддверии 9 Мая решила высадить их по всей стране.

«Наша компания каждый год думает о том, как отметить 9 Мая и какой вклад внести в сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Некоторое время назад мы узнали о Тополе Победы, Узнав, что ученые смогли продлить жизнь деревалегендарного сталинградского тополя, и мы подумали, почему бы нерешили оказать содействие распространению живого памятника тех событий по всем городам страны, чтобы объединить ихРоссии. Для Пензы участие в этой акции почетно, вызывает чувство гордости, потому что мы можем сохранить память для потомков и сказать «спасибо» нашим ветеранам, которые своим подвигом добыли для нас мирное небо», — отметил директор филиала МТС в Пензенской области Павел Плясенко.

26 апреля общественная акция «Тополь Победы» прошла одновременно в 16 городах: Пензе, Астрахани, Грозном, Саранске, Ульяновске, Кемерово, Мурманске, Ноябрьске, Назрани, Нальчике, Кызыле, Нижнем Новгороде, Омске, Петрозаводске, Чебоксарах и Черкесске и других городах России.

Мероприятие началось с телемоста, объединившего все города-участники, Ппосле взаимных приветствий ветераны и волонтеры торжественно высадили деревья. В Пензе для саженца выбрали символичное место — сквер «Пионерский», обновленный к 70-летию Победы. Каждый из фронтовиков внес вклад в посадку тополя, отметив важность события.

«Это дерево — символ стойкости советских войск. Город Сталинград вечно будет нашей памятью для нас -, живых участников Сталинградской битвы. Вечная память героям, павшим за Сталинград, слава тем, кто остался в живых», — сказал ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, председатель городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Керханаджев.

Вместе с саженцем Пенза получила сертификат соответствия от Волгоградского ботанического сада и памятную табличку с QR-кодом, при скачивании которого можно ознакомиться с историей тополя-победителя.

Волгоград, родина Тополя Победы, тоже не остался в стороне от акции — там в этот день волонтеры МТС высадили сиреневый сквер.