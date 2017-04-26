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Спортблок: волейбол, плавание (видео)

26 апреля в 14:16 130 просмотров
«Университет-Визит» уступил столичному «Лучу» в первом матче финального этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б», который проходит в Туле.

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Пензенский «Университет-Визит» уступил столичному «Лучу» в первом матче финального этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б», который проходит в Туле.

Клуб из Москвы был сильнее во всех трех партиях — 25:12, 25:10 и 25:17. Это поражение стало для дружины Александра Ганина четвертым кряду. 26 апреля «Университет-Визит» встретится с волгодонским «Импульсом», сообщает телеканал «Экспресс».

Сегодня, 26 апреля, в Санкт-Петербурге стартовал всероссийский турнир по плаванию «Веселый дельфин». В состязаниях принимают участие свыше 800 спортсменов из 60 регионов страны от 11 до 14 лет. Честь Пензенской области защищают 16 человек, 10 из которых — воспитанники областной СДЮСШОР водных видов спорта. За четыре соревновательных дня будет разыграно 20 комплектов наград.

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