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В Пензе езду любителей вылетать на встречку будут пресекать

26 апреля в 14:06 144 просмотра
«Встречная полоса».

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26 апреля сотрудники Госавтоинспекции в Пензенской области проводят профилактическую операцию «Встречная полоса».

Цель операции — снижение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.

Выезд на полосу встречного движения влечет наложение административного штрафа в размере 5 000 рублей или лишение водительских прав на 4−6 месяцев. За повторный выезд на «встречку» прав лишают на один год, а в случае фиксации нарушения техническими средствами водитель обязан выплатить административный штраф в размере 5000 рублей.

Госавтоинспекция обращает внимание автолюбителей на то, что движение по встречной полосе нередко является причиной дорожных аварий, в которых получают травмы и гинут люди.

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