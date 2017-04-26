« Встречная полоса»." data-title="В Пензе езду любителей вылетать на встречку будут пресекать — Пенза-пресс, рунет за день">

Цель операции — снижение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.

Выезд на полосу встречного движения влечет наложение административного штрафа в размере 5 000 рублей или лишение водительских прав на 4−6 месяцев. За повторный выезд на «встречку» прав лишают на один год, а в случае фиксации нарушения техническими средствами водитель обязан выплатить административный штраф в размере 5000 рублей.

Госавтоинспекция обращает внимание автолюбителей на то, что движение по встречной полосе нередко является причиной дорожных аварий, в которых получают травмы и гинут люди.