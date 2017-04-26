Иванкин: Систематических нарушений в работе общественного транспорта вечером нет

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В Пензе нет систематических нарушений режима работы общественного транспорта в вечернее время, отметил начальник управления транспорта и связи Пензы Максим Иванкин на сессии Гордумы 26 апреля.

Депутат Алексей Шуварин спросил чиновника, когда будет наведен порядок с движением общественного транспорта после 20.00.

«Жители очень часто жалуются, что не соблюдается график движения, практически невозможно уехать на автобусах большой вместимости», — сказал он.

По словам Максима Иванкина, сотрудники управления транспорта и связи еженедельно проводят проверки по этому вопросу — как с привлечением представителей предприятий-перевозчиков, так и без них.

«После каждой проверки составляется акт о нарушении режима работы. Он направляется перевозчику», — отметил он.

«Может быть, один, два, три нарушения и давайте контракт расторгать, если он [перевозчик] не хочет заниматься данным маршрутом», — предложил Шуварин.

На это Максим Иванкин заметил, что систематических нарушений в этой сфере нет.