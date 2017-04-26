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В Спутнике готовятся к майским праздникам

26 апреля в 14:12 140 просмотров

В Городе Спутнике идет активная подготовка к празднику весны и труда и Дню Победы. Центром притяжения жителей и гостей микрорайона станет по традиции Фонтанная площадь Города Спутника.

1 мая на набережной будет организована обширная развлекательная программа, в рамках которой пройдут конкурсы, розыгрыш призов, а также увлекательные игры для детей с участием аниматоров.

Вечером гостей и жителей Города Спутника ждет живая музыка, которая, несомненно, поднимет настроение и создаст атмосферу праздника.

В День Победы в Городе Спутнике будут чествовать главных героев праздника — ветеранов Великой Отечественной войны. В их честь прозвучат фронтовые песни и слова благодарности за их бесценный подвиг. Кроме этого, на набережной будет организована военно-патриотическая площадка и полевая кухня. Вечером начнется концертная программа, кульминацией которой станет запуск светомузыкального фонтана, а завершит праздник грандиозный фейерверк.

Более подробную информацию о мероприятиях можно узнать на сайте Города Спутника penza-sputnik.ru

Фотография: Пресс-служба Города Спутник
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