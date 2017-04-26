В Пензе жители не спешат оформлять внутриквартальные сети в собственность

Он отметил, что многие внутриквартальные сети, от места выхода из дома и до врезки в основную магистраль, остаются бесхозяйными.

«Возникает коллизионный момент: строители говорят, что они все передали в собственность тем, кто там проживает, собственники, естественно, отказываются от обслуживания этих сетей, потому что это дорогостоящая, затратная вещь.

В частности, такая ситуация возникла по ул. Долгорукова с канализационными сетями. Там построен ряд 3-этажных домов, в том числе — по программе переселения, и сейчас сети канализации находятся в подвешенном состоянии; постоянно возникает конфликтная ситуация, особенно, когда они забиваются, и нужно их прочищать. «Горводоканал» ссылается на управляющую организацию, а там отвечают, что в составе общего имущества, переданного им, этих сетей нет, и они не имеют права их обслуживать», — сказал Владимир Мутовкин.

Начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин ответил, что ситуация, сложившая на ул. Долгорукова, находится на контроле у городских властей.

«Мы определились идти по схеме признания объекта бесхозяйным там, где это возможно […] У нас два пути: признавать это имущество бесхозяйным или идти в суд. Несколько таких процессов было — МКП «Теплоснабжение» судилось, но, к сожалению, суд не поддерживает нашу сторону», — добавил он.