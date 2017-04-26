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«Пенза-Пресс» подарит еще 2 пригласительных в «Евро Цирк»

26 апреля в 14:42 84 просмотра
(каждый — на два лица) на выступление цирка-шапито «Евро Цирк». Пригласительные подарит ИА «Пенза-Пресс».

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У жителей Пензенской области есть еще один шанс получить в подарок два билета (каждый — на два лица) на выступление цирка-шапито «Евро Цирк». Пригласительные подарит ИА «Пенза-Пресс».

Чтобы получить билеты, необходимо вступить в группу «Это Пенза, Карл!» и сделать репост записи к себе на страницу.

Обладателей пригласительных ждет шоу длительностью 2,5 часа. Зрители смогут увидеть выступления дрессированных зверей, двухметрового робота, ловких жонглеров и гибких акробатов.

Гастроли «Евро Цирка» продлятся с 28 апреля до 21 мая, выступления будут проходить у торгового комплекса «Коллаж». Дети до трех лет смогут посмотреть шоу бесплатно.

Имена счастливых обладателей билетов станут известны 3 мая.

Фотография: скриншот - https://vk.com/cirk_euro?z=photo-116684711_456239308%2Falbum-116684711_229541974
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