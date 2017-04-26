( каждый — на два лица) на выступление цирка-шапито « Евро Цирк». Пригласительные подарит ИА «Пенза-Пресс»." data-title="«Пенза-Пресс» подарит еще 2 пригласительных в «Евро Цирк» — Пенза-пресс, рунет за день">

У жителей Пензенской области есть еще один шанс получить в подарок два билета (каждый — на два лица) на выступление цирка-шапито «Евро Цирк». Пригласительные подарит ИА «Пенза-Пресс».

Чтобы получить билеты, необходимо вступить в группу «Это Пенза, Карл!» и сделать репост записи к себе на страницу.

Обладателей пригласительных ждет шоу длительностью 2,5 часа. Зрители смогут увидеть выступления дрессированных зверей, двухметрового робота, ловких жонглеров и гибких акробатов.

Гастроли «Евро Цирка» продлятся с 28 апреля до 21 мая, выступления будут проходить у торгового комплекса «Коллаж». Дети до трех лет смогут посмотреть шоу бесплатно.



Имена счастливых обладателей билетов станут известны 3 мая.