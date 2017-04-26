В Пензе на семинар собрались студенты-активисты из 15 регионов страны (видео)

« От знаний — к успеху». Участвуют почти 200 студентов и молодых специалистов не только из вузов Пензы , но и других регионов страны. Семинар проходит при поддержке Министерства образования и науки России." data-title="В Пензе на семинар собрались студенты-активисты из 15 регионов страны — Пенза-пресс, рунет за день">

Исправить ошибки и получить полезный опыт. В Пензе собрались руководители образовательных проектов для студенческого актива. Для них на Чистых прудах организован семинар в рамках программы развития деятельности студенческих объединений «От знаний — к успеху». Участвуют почти 200 студентов и молодых специалистов не только из вузов Пензы, но и других регионов страны. Семинар проходит при поддержке Министерства образования и науки России.

Они требовательны к себе и к своей работе. Самые активные студенты и молодые специалисты вузов из 15 регионов страны собрались вместе, чтобы добиться профессионального совершенства. Все они руководят образовательными проектами в своих университетах. В Пензу приехали за новым опытом, сообщает телеканал «Экспресс».

«Мы курируем первый курс. Ребята, которые только приходят из школы не понимают, зачем они приходят. Сначала есть какая-то доля энтузиазма в них, потом это все пропадает, и наступает момент, когда их нужно мотивировать на учебу. Хочу узнать, что делает кураторство в других институтах, как они взаимодействуют с первым курсом», — рассказала участник семинара из г. Москвы Ксения Железцова.

Большинство участников семинара — пензенские студенты. Анастасия Медведева в своем вузе курирует профориентационный проект для школьников. Без трудностей не обошлось.

«У нас есть небольшая проблема: школьники немного не заинтересованы в образовательный проектах, а у студентов, в свою очередь, не хватает немножко компетенций для того, чтобы правильно настраивать взаимодействие со школьниками. Поэтому я приехала обучиться», — объяснила участник семинара из г. Пензы Анастасия Медведева.

Интенсивная работа над ошибками продлится до 28 апреля. Участников ожидает 25 часов мозгового штурма под руководством экспертов в сфере студенческого движения.

«Одно из самых главных заданий, которое у них будет на этот семинар, — это составить максимально широкий перечень тех улучшений, которые они должны будут, приехав в свой университет, тут же внедрить», — сказал менеджер образовательных проектов, руководитель проекта «СтуденческийАктив.РФ» г. Москвы Егор Яковлев.

В рамках семинара каждый участник должен будет защитить свой проект. По итогам работы все получат сертификаты.