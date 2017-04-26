, чем в 2015-м. Об этом 26 апреля на заседании правительства региона сообщил министр экономики Сергей Капралов." data-title="В регионе на реализацию госпрограмм привлекли в 1,5 раза больше внебюджетных средств — Пенза-пресс, рунет за день">

На реализацию госпрограмм в Пензенской области в 2016 году привлекли больше внебюджетных средств, чем в 2015-м. Об этом 26 апреля на заседании правительства региона сообщил министр экономики Сергей Капралов.

«В 2016 году действовали 22 госпрограммы на территории региона, на них выделялось более 44 млрд рублей. Освоено 98% от плана. В целом по госпрограммам можно отметить высокий уровень освоения средств. На реализацию программ были привлечены средства из внебюджетных источников в объеме около 2,7 млрд рублей, что в 1,5 раза больше 2015 года. Основная часть внебюджетных средств была привлечена в рамках программы «Развитие агропромышленного комплекса» в сумме 1,9 млрд рублей», — доложил он.

Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова обратила внимание на недостатки этой работы.

«Считаю, что был недостаточный контроль со стороны региональных ведомств за ходом и достоверностью реализации отдельных программных мероприятий. Многочисленные нарушения бюджетного законодательства выявляются, хищения бюджетных средств, нарушения, существующие в контрактной системе госзакупок и другие недолжные ситуации. Есть несколько неработающих программ, совершенно не нужных. Лучше выполнить меньше программ, но более эффективно», — отметила она.

Наталья Канцерова обратилась к председателю правительства Николаю Симонову с просьбой изучить представление прокуратуры и учесть его в рабочем порядке.

«Много предстоит работы в плане эффективности закупок, также мы будем бороться с явлениями, снижающими эффективность программ», — подчеркнул председатель правительства.