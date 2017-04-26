« Черемушки», который находится в Нижнеломовском районе Пензенской области , планируется присвоить имя экс-губернатора Василия Кузьмича Бочкарева." data-title="В Нижнеломовском районе ФОКу присвоят имя Василия Бочкарева — Пенза-пресс, рунет за день">

С таким ходатайством выступила администрация Нижнеломовского района по инициативе трудового коллектива ФОКа, отмечается в пояснительной записке к законопроекту, который планируется рассмотреть на сессии ЗакСобра региона 28 апреля.



«Присвоение муниципальному автономному учреждению Нижнеломовского района Пензенской области «Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем «Черемушки» имени Василия Кузьмича Бочкарева будет служить увековечиванию памяти экс-губернатора Пензенской области», — говорится в пояснительной записке.



Принятие соответствующего закона Пензенской области не потребует дополнительного финансирования из региональной казны. Все расходы возьмет на себя бюджет Нижнеломовского района.