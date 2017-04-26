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В Нижнеломовском районе ФОКу присвоят имя Василия Бочкарева

26 апреля в 16:02 312 просмотров
«Черемушки», который находится в Нижнеломовском районе Пензенской области, планируется присвоить имя экс-губернатора Василия Кузьмича Бочкарева.

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Физкультурно-оздоровительному комплексу с ледовым полем «Черемушки», который находится в Нижнеломовском районе Пензенской области, планируется присвоить имя экс-губернатора Василия Кузьмича Бочкарева.

С таким ходатайством выступила администрация Нижнеломовского района по инициативе трудового коллектива ФОКа, отмечается в пояснительной записке к законопроекту, который планируется рассмотреть на сессии ЗакСобра региона 28 апреля.

«Присвоение муниципальному автономному учреждению Нижнеломовского района Пензенской области «Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем «Черемушки» имени Василия Кузьмича Бочкарева будет служить увековечиванию памяти экс-губернатора Пензенской области», — говорится в пояснительной записке.

Принятие соответствующего закона Пензенской области не потребует дополнительного финансирования из региональной казны. Все расходы возьмет на себя бюджет Нижнеломовского района.

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