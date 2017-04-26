, получающих государственные услуги в электронном виде , к концу 2018 года должна составить 70%." data-title="К концу 2018 года 70% пензенцев будут получать госуслуги в электронном виде — Пенза-пресс, рунет за день">

Об этом сообщил начальник управления информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин, выступая на заседании областного правительства под руководством председателя правительства Пензенской области Николая Симонова.

По словам Алексея Костина, согласно данным Росстата, на начало 2017 года, государственными и муниципальными услугами в электронном виде пользуются 47,7% жителей региона. Целевой показатель, установленный Минкомсвязи на конец текущего года, — 60%.

По темпам исполнения плана в лидерах — Иссинский, Городищенский, Наровчатский, Белинский районы.

По данным управления информационных технологий и связи Пензенской области, в регионе 148 услуг переведено в электронную форму. Самыми популярными являются запись на прием к врачу (более 132 тысяч заявлений) и услуги ЗАГС (более 6 тысяч заявлений в электронном виде).

«Как рассказал Алексей Костин, в 2017 году планируется открыть на портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области услугу записи в школу, интегрировать в эту систему электронный дневник школьника и вызов врача на дом, предоставить доступ пациента к своей электронной медицинской карте. Кроме того, через портал государственных и муниципальных услуг можно будет получить разрешение на строительство в электронной форме», — сообщили в пресс-центре областного правительства.