Сергей Капралов отчитался о реализации госпрограмм

По его словам, в прошлом году на территории региона действовали 22 госпрограммы, на реализацию которых было предусмотрено 44 млрд 300 млн рублей, в том числе — за счет средств бюджета области — 36 млрд 200 млн, за счет средств федерального бюджета — 8 млрд 100 млн рублей. В итоге освоено 43 млрд 400 млн рублей — 98% от плана.

«В целом, по госпрограммам можно отметить высокий уровень освоения бюджетных средств, по большинству госпрограмм расходы исполнены более чем на 95% к годовому плану. В том числе по шести госпрограммам бюджетные средства освоены в полном объеме, по семи освоение составило больше 99%. Ниже 95% освоено средств по двум программам — формирования информационного общества и развития физической культуры и спорта», — отметил он.

Основная часть расходов — более 90% - направлена на реализацию следующих госпрограмм: развития образования, здравоохранения, социальной поддержка граждан, управления региональными финансами и госдолгом, развитие агропромышленного комплекса и др.

В прошлом году на реализацию программ привлечены были также средства из внебюджетных источников — около 2 млрд 700 млн рублей, в полтора раза больше, чем в 2015 году. Основная часть привлечена в рамках программы развития агропромышленного комплекса. Сумма составила 1 млрд 900 млн рублей.

«Было установлено 113 индикаторов, или показателей, по программам. Плановые значения достигнуты в полном объеме или перевыполнены по 91 показателю. Не достигнуты — по 22. Средняя степень достижения целевых показателей в 2016 году — 80,5%", — отметил Сергей Капралов.

«Уровень 30% и ниже сложился по двум госпрограммам (обеспечения энергосбережения и повышения энергоэффективности, молодежь Пензенской области)», — добавил он.

Председатель правительства региона Николай Симонов подчеркнул, что членам кабмина следует уделять больше внимания достижению целевых и индикативных показателей, анализируя выявленные в 2016 году недоработки по ряду программ.