, десятой акции « День открытых людей». Продажи в салонах связи , задействованных в мероприятии , выросли на 188%, если сравнивать этот показатель с обычным днем. Клиенты оператора активно участвовали в фотоконкурсе , победители которого станут новыми героями рекламы Tele2. В Пензенской области в акции приняли участие семь точек продаж." data-title="Tele2 пообщалась с абонентами — Пенза-пресс, рунет за день">

Tele2 подводит итоги юбилейной, десятой акции «День открытых людей». Продажи в салонах связи, задействованных в мероприятии, выросли на 188%, если сравнивать этот показатель с обычным днем. Клиенты оператора активно участвовали в фотоконкурсе, победители которого станут новыми героями рекламы Tele2. В Пензенской области в акции приняли участие семь точек продаж.

21 апреля Tele2 провела традиционную акцию «День открытых людей». В ее рамках специалисты компании покинули свои привычные рабочие места и отправились в салоны и на улицы городов, чтобы лично пообщаться с абонентами. Они рассказывали о новой тарифной линейке

«Мой Tele2», отвечали на вопросы о качестве связи и мобильных устройствах оператора и регистрировали SIM-карты новых клиентов.

Всего в мероприятии приняли участие более 1200 сотрудников Tele2 в 600 салонах, расположенных во всех регионах присутствия оператора. К акции «День открытых людей» присоединился и топ-менеджмент компании. Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин посетил салон связи в Красноярске, а директор по операциям Дмитрий Лопатухин консультировал абонентов в Липецке.

По региону в акции приняли участие 32 сотрудника компании, которые работали промоутерами и консультантами в семи центрах продаж и обслуживания области. Наибольшей популярностью в «День открытых людей» в регионе пользовался новый пакетный тариф «Мой онлайн» с включенным объемом интернет-трафика, количеством минут и SMS. В целом, продажи в центрах обслуживания Tele2 в Пензенской области, задействованных в мероприятии, выросли на 64% по сравнению с обычным днем.

В «День открытых людей» посетителей салонов Tele2 ждали приятные сюрпризы — они могли приобрести смартфоны и аксессуары для мобильных устройств со скидкой до 30%. Кроме того, Tele2 организовала конкурс «Без звезд в рекламе», победителей которого ждет профессиональная фотосессия — они станут героями новой рекламной кампании Tele2. Клиенты Tele2 делали фотографии в специальных рамках, установленных в салонах связи оператора, и выкладывали их в социальные сети. В финал выйдут 9 участников, чьи фотографии наберут наибольшее количество лайков. Итоги конкурса «Без звезд в рекламе» Tele2 подведет 16 мая.

В макрорегионе «Черноземье» в конкурсе «Без звезд в рекламе» приняли участие 80 человек, выложив свои фотографии 21 апреля в специальной инстарамке в социальных сетях Instagram и «Вконтакте» с хештэгами #tele2Russia и #лицаTele2 7 .

«Tele2 провела уже десять «Дней открытых людей», и каждый раз мы убеждаемся в том, как важно получать обратную связь от абонентов. Компания учитывает все отзывы и пожелания клиентов и использует их для улучшения качества предоставляемых услуг. Посетители салонов получают уникальную возможность узнать больше о компании из первых уст — это позволяет повысить их лояльность и интерес к Tele2. В этот раз в рамках «Дня открытых людей» мы проводили конкурс, победители которого станут новыми героями имиджевой кампании Tele2 и появятся на рекламных носителях по всей стране», — отметил директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2 Игорь Майстренко.