СФ поддержал инициативу сенатора от Пензенской области Алексея Дмитриенко

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Дмитриенко выступил за установление предельных сроков оплаты исполненных обязательств по государственным и муниципальным контрактам.

Соответствующие изменения в Федеральный закон «О контрактной системе» одобрены на 411 пленарном заседании Совета 26 апреля.

Как сообщил Алексей Дмитриенко, предельный срок оплаты по государственным и муниципальным контрактам составит не более 30 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке такого товара (работы или услуги).

Исключение представляют случаи, когда правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства устанавливается иной срок оплаты, пояснили в пресс-центре облправительства.

«Принятые нормы минимизируют издержки поставщика или подрядчика, и дисциплинируют заказчика в отношениях, связанных со своевременной оплатой выполненных по контракту обязательств», — подчеркнул сенатор.