Вам будет интересно
Наши новости
Чакаев: В регионе создано 108 тыс. высокопроизводительных рабочих мест
Курс доллара вырос на 27 апреля
В регионе на реализацию госпрограмм привлекли в 1,5 раза больше внебюджетных средств
Tele2 пообщалась с абонентами
Сергей Капралов отчитался о реализации госпрограмм
В Спутнике готовятся к майским праздникам
В Пензе посадили Тополь Победы
Пензенских промышленников приглашают на форум «Логистика Черноземья»
В Гордуме выступили против сложения полномочий 11 депутатов
В Гордуме одобрили сложение полномочий трех депутатов Пензы
все новости

СФ поддержал инициативу сенатора от Пензенской области Алексея Дмитриенко

26 апреля в 16:35 286 просмотров

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Дмитриенко выступил за установление предельных сроков оплаты исполненных обязательств по государственным и муниципальным контрактам.

Соответствующие изменения в Федеральный закон «О контрактной системе» одобрены на 411 пленарном заседании Совета 26 апреля.

Как сообщил Алексей Дмитриенко, предельный срок оплаты по государственным и муниципальным контрактам составит не более 30 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке такого товара (работы или услуги).

Исключение представляют случаи, когда правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства устанавливается иной срок оплаты, пояснили в пресс-центре облправительства.

«Принятые нормы минимизируют издержки поставщика или подрядчика, и дисциплинируют заказчика в отношениях, связанных со своевременной оплатой выполненных по контракту обязательств», — подчеркнул сенатор.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/04/26/13272383
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics