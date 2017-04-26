« Отцы» ( 16+) можно было посмотреть на официальной странице РЕН ТВ «ВКонтакте» — с первой и до последней серии. Это не только принесло премьере дополнительную потенциальную аудиторию в размере 1 200 000 человек ( ровно столько увидело промо-пост о прямой трансляции « Отцов»), но и добавило фильму реальных зрителей." data-title="Пользователи «ВКонтакте» посвятили воскресенье «Отцам» — Пенза-пресс, рунет за день">

23 апреля прямой эфир нового многосерийного фильма «Отцы» (16+) можно было посмотреть на официальной странице РЕН ТВ «ВКонтакте» — с первой и до последней серии. Это не только принесло премьере дополнительную потенциальную аудиторию в размере 1 200 000 человек (ровно столько увидело промо-пост о прямой трансляции «Отцов»), но и добавило фильму реальных зрителей.

За день трансляцию фильма посмотрело более 600 000 человек — это значит, что к просмотру «Отцов» на странице РЕН ТВ «ВКонтакте» удалось привлечь каждого второго, кто увидел промо-пост о проведении трансляции.

«Подобный опыт стал для РЕН ТВ очередным уверенным шагом в сторону развития диджитал-направления. Сотрудничество с «ВКонтакте» в рамках премьеры «Отцов» оказалось эффективным способом привлечения дополнительной, отличной от «классической», аудитории эфира РЕН ТВ к новому проекту телеканала» — прокомментировал итоги трансляции генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин.

Трансляция премьеры одновременно в эфире и на странице «ВКонтакте» позволила зрителям следить за развитием сюжета «Отцов» там, где им это было удобно — не только через телеэкран, но и через смартфон, планшет и ноутбук. РЕН ТВ показал новый и уникальный для российских телеканалов инструмент проникновения в интернет.

«Сейчас количество подписчиков сообществ «ВКонтакте» часто превышает аудиторию традиционных СМИ и телеканалов. Новые инструменты соцсетей, как прямые трансляции, помогают телеканалам находить новых зрителей, а пользователям следить за интересным контентом в любом месте и в любое время с помощью смартфонов и ноутбуков. Мы уверены, что такие премьеры скоро станут стандартом для телеканалов» — прокомментировал трансляцию РЕН ТВ пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников.