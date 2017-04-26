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Реконструкцию станции скорой помощи в Пензе планируют завершить в декабре

26 апреля в 17:35 276 просмотров
«Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» на ул. Пионерской.

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На сайте госзакупок размещен электронный аукцион на реконструкцию здания ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» на ул. Пионерской.

Согласно закупочной документации, заявки на выполнение работ по реконструкции здания принимаются до 11 мая. Сам аукцион пройдет 15 мая.

Начальная центра контракта составляет 146,8 млн рублей. Источником финансирования послужат средства областного бюджета.

В проекте контракта отмечено, что работы по реконструкции должны быть завершены до 15 декабря 2017 года.

«Исполнитель» должен гарантировать качество выполненных работ — 24 месяца со дня оформления акта приемки, законченного строительством объекта", — говорится в проекте контракта.

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