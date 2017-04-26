Курс доллара вырос на 27 апреля

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 27 апреля.

По данным Банка России, курс доллара повысился с 55,8453 до 56,3131 руб., курс евро — с 60,7932 руб. до 61,5052 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 58,6495 руб.