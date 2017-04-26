«Башкортостанская пригородная пассажирская компания» сообщает об изменении расписания электричек на время майских праздников. ИА «Пенза-Пресс» публикует измененный график." data-title="В Пензенской области на праздники изменится расписание электричек — Пенза-пресс, рунет за день">

«Башкортостанская пригородная пассажирская компания» сообщает об изменении расписания электричек на время майских праздников. ИА «Пенза-Пресс» публикует измененный график.

28 апреля и 5 мая электрички будут ходить по расписанию рабочего дня пятницы,

29, 30 апреля, 6, 7, 8 мая — по графику субботы,

1, 9 мая — по расписанию воскресенья,

2, 10 мая — по графику понедельника.

«28, 29, 30 апреля, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мая назначаются поезда — № 6115 Белинская (отпр. 10.29) — Пачелма (приб. 11.37) и № 6110 Пачелма (отпр. 14.33) — Белинская (приб. 15.43). Время московское», — сообщил пресс-секретарь «Башкортостанской пригородной пассажирской компании» Сергей Спатар.

С полным расписанием дополнительных пригородных поездов можно ознакомиться здесь.

Также с расписанием можно ознакомиться с помощью мобильного приложения «Пригород», на информационных стендах вокзалов, официальном сайте транспортной организации.