В Кузнецке почтили память погибших после ликвидации аварии на ЧАЭС (видео)

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Среди тех, кому 31 год назад в Чернобыле пришлось принимать участие в ликвидации последствий самой страшной техногенной аварии XX века, были и кузнечане. Для них уже стало традицией приходить 26 апреля на площадку у памятного знака, чтобы почтить память земляков, не доживших до наших дней.

К 31-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС на плите памятного знака появились три новых фамилии. Это значит, что в мир иной ушли еще три человека, которые в конце 80-ых вели сражение с невидимым врагом — радиацией. Поставленные задачи они выполнили ценой собственной жизни.

«Главная заслуга ветеранов-ликвидаторов заключается в том, что уже 31 год подобного на нашей территории нет», — сказал глава администрации г. Кузнецка Сергей Златогорский.

В Кузнецке проживает 52 человека, которые не понаслышке знают, что такое Чернобыль.

«Благодарность всем тем, кто принимал участие в ликвидации аварии, тем, кто не дожил до этого дня, светлая память им», — сказал участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Иван Павлик.

Сегодня сами ликвидаторы нуждаются в поддержке и помощи, которую находят в лице местных властей.

«С какими бы вопросами мы не обращались, хоть в администрацию, хоть в соцзащиту, всегда мы получаем только положительный результат. И от вдов большое спасибо, что не забывают и чтят память наших мужей», — отметила вдова участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Вера Булаева.

В завершение мероприятия кузнечане возложили цветы и венки к памятному знаку, сообщает телеканал «Экспресс».