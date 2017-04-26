В Пензе завершается первый этап реконструкции набережной (видео)

« Росток» подходит к концу. Уже 9 мая пензенцы смогут беспрепятственно к нему подойти. Однако ремонтные работы не завершаются. К осени 2017 года преобразится нижняя прогулочная зона набережной." data-title="В Пензе завершается первый этап реконструкции набережной — Пенза-пресс, рунет за день">

Первый этап реконструкции территории около обелиска «Росток» подходит к концу. Уже 9 мая пензенцы смогут беспрепятственно к нему подойти. Однако ремонтные работы не завершаются. К осени 2017 года преобразится нижняя прогулочная зона набережной.

С точностью до миллиметра рабочие измеряют размеры участка. Объект непростой — самый узнаваемый памятник Пензы. Напомним, обелиск «Росток» был скрыт от посторонних глаз за зеленым ограждением с февраля 2017 года. Сегодня пензенцы наконец смогли увидеть, что за ним скрывалось. Легендарный монумент остался на своем месте, а вот старый асфальт перед ним полностью демонтировали. Теперь территорию вокруг обелиска замостят каменной плиткой, сообщает телеканал «Экспресс».

До завершения ремонта осталось меньше двух недель. В этом году основные праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут на Юбилейной площади. Однако жители Пензы, которые привыкли отмечать 9 мая у «Ростка», могут не изменять доброй традиции.

Первый этап капитального ремонта набережной обойдется примерно в 100 миллионов рублей. Контракт на проведение реконструкции заключили с компанией из Санкт-Петербурга. Мастера из северной столицы за качество своей работы отвечают, они устраивают проверки каждый день.

«Материалы все современные, соответствующего качества, они утверждены и приняты в рабочей документации, предусмотрены проектом», — отметил руководитель проекта из г. Санкт-Петербурга Вадим Нестеров.

На первом этапе также планируется выложить плиткой нижнюю смотровую площадку от моста Дружбы до Бакунинского. Ее полувековое покрытие давно требует замены. А под «Ростком» установят амфитеатр, откуда пензенцы смогут любоваться Сурой.

«На втором этапе будут идти разборка откосов, разборка нижней части смотровой площадки. И в дальнейшем восстановление. Фактически набережная приобретет новый облик», — сказал заместитель начальника управления капитального строительства г. Пензы Андрей Егоров.

Ремонт нижней прогулочной зоны планируют завершить раньше срока — осенью 2017 года. За ним последует еще более серьезная работа — масштабная реконструкция зон, прилегающих к «Ростку». Она начнется с проектирования инженерных сетей.

«Проходит согласование в экспертизе в части сметной стоимости. Деньги пока предусмотрены местные. Но учитывая, что нас очень поддерживает губернатор в этом вопросе, и у нас планируется Чемпионат мира по футболу в следующем году, мы объявим аукцион на проведение работ уже 2017 году в ближайшее время», — отметила заместитель главы администрации г. Пензы Ирина Ширшина.

Планы на набережную — грандиозные, в перспективе она должна стать главной семейной прогулочной зоной Пензы. На благоустроенной площади более километра появится велодорожка, зеленые зоны, детские площадки и многое другое. Планируется, что уже следующим летом жители и гости Пензы будут отдыхать на обновленной набережной.